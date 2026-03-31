Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Польши Дональд Туск в скором времени будет объяснять гражданам своей страны, почему у них нет топлива и газа. Об этом он написал в социальной сети X.
«Скоро Туск будет занят тем, что будет объяснять своим гражданам, почему его русофобская политика привела к тому, что у них нет ни топлива, ни газа. Ни топлива, ни газа, только Туск», — заявил Дмитриев.
Так глава РФПИ прокомментировал заявление Туска, что Венгрия входит и будет входить в состав ЕС, в то время как премьер страны Виктор Орбан и глава МИД республики Петер Сийярто якобы уже давно покинули Европу.
Дмитриев подчеркнул, что у «клоунов из ЕС» нет ни нефти, ни газа, однако они занимаются нападками на другие страны объединения, вместо поиска решений ситуации в сфере энергетики. Ранее глава РФПИ также предрек Евросоюзу энергетические локдауны, в условии которых ЕС начнет умолять Россию о поставках ресурсов.