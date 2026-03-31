10 значимых объектов Нижегородской области примут участие в акции «Зажги синим»

Вечером 2 апреля 10 значимых объектов Нижегородской области уже традиционно примут участие в акции «Зажги синим». Акция приурочена к Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма.
Проект направлен на повышение осведомленности жителей о расстройствах аутистического спектра, привлечение внимания общества к вопросам социальной интеграции людей с РАС. А также на способствование формированию культуры понимания, принятия и поддержки людей с такими особенностями здоровья.
Акция проводится Центром социального развития Нижегородской области уже на протяжении восьми лет. Мероприятие проходит при поддержке АНО «Региональное управление проектами и организации массовых мероприятий “Центр 800”.
В числе объектов, которые зажгутся синей подсветкой в рамках акции — Нижегородская ярмарка, Нижегородская телебашня, набережная Федоровского, стадион на Стрелке и Академия «Маяк» им. А. Д. Сахарова. А также инициативу поддержат Канавинский мост, колесо обозрения на пл. Сенной, арт-объект «Кран» на Стрелке и Шуховская башня. Кроме того, впервые в этом году к акции присоединится ИТ-кампус «Неймарк».
По словам руководителя Центра соцразвития Нижегородской области Алисы Бадьяновой, синяя подсветка — это ориентир для общества. Она напоминает о личной ответственности каждого за формирование среды, в которой люди с расстройствами аутистического спектра могут жить, учиться и реализовывать себя наравне с другими.
