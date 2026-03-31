Апрель спутал все планы: Молдову продолжит заливать дождями — синоптики рассказали, когда закончится непогода

Синоптики прогнозируют осадки и в среду, 1 апреля. И к сожалению это не шутка.
В среду и четверг, столбики термометров будут держаться в пределах +14…+15°C. К выходным вновь станет теплее: в пятницу и субботу воздух прогреется до +16°C, а самым теплым днем станет воскресенье, 5 апреля — до +19°C.
В Кишинёве ожидается переменная облачность. Максимальная температура достигнет +15 °C, ночью — около +8 °C.
Ветер на протяжении недели будет дуть преимущественно с севера и северо-запада. Наиболее ощутимые порывы прогнозируются в выходные: в субботу — до 9 м/с, в воскресенье — до 7 м/с.
Дожди ожидаются почти ежедневно. Самые сильные осадки пройдут в субботу, 4 апреля — до 6,6 мм. В пятницу также возможны значительные осадки — около 3,5 мм. При этом четверг и воскресенье, по прогнозам синоптиков, пройдут без осадков.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
