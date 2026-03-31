Во Дворце бракосочетания № 2 Петербурга прошла экскурсия для школьников

Экскурсия для учащихся 4 класса школы № 113 Приморского района прошла во Дворце бракосочетания № 2 в Санкт-Петербурге. Мероприятие организовали при поддержке нацпроекта «Семья», сообщили в комитете по делам записи актов гражданского состояния.
Во время экскурсии школьникам рассказали об истории особняка Варгунина, в котором расположен Дворец бракосочетания № 2. Ребят также познакомили с условиями и правилами государственной регистрации брака. Они узнали, как проходит церемония чествования юбиляров супружеской жизни. Школьники задавали вопросы, участвовали в викторине с загадками, а в завершение получили памятные подарки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.