Во Дворце бракосочетания № 2 Петербурга прошла экскурсия для школьников

Во время экскурсии школьникам рассказали об истории особняка Варгунина, в котором расположен Дворец бракосочетания № 2. Ребят также познакомили с условиями и правилами государственной регистрации брака. Они узнали, как проходит церемония чествования юбиляров супружеской жизни. Школьники задавали вопросы, участвовали в викторине с загадками, а в завершение получили памятные подарки.