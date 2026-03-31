Нижегородцам напомнили о переходе канатной дороги на летний режим работы

Плановое техобслуживание и проверка всех систем будут проводиться ранним утром.

С 1 апреля, с завтрашнего дня, канатная дорога Нижний Новгород — Бор будет работать по летнему режиму. Об этом напомнили в Минтрансе Нижегородской области.

С понедельника по субботу воздушная переправа будет перевозить пассажиров с 06:45 до 22:00. А по воскресеньям и праздничным дням канатная дорога будет открыта с 09:00 до 23:00.

«Для удобства пассажиров регламентные работы, то есть плановое техобслуживание и проверка всех систем, будут проводиться ранним утром до запуска канатной дороги.», — отметили в министерстве.

Ранее мы сообщали, что в Нижний Новгород доставили 80-тонный канат для новой канатной дороги через реку Оку. Его разместили на специальной площадке с соблюдением требований по подготовке к монтажу.