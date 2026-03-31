Март 2026 года в Москве стал рекордно сухим и теплым за последние 247 лет

Март 2026-го побил рекорд тепла и сухости, а также по количеству солнечных дней за все 247 лет метеонаблюдений в Москве, сообщает географический факультет Московского государственного университета.

Источник: РБК

«Март 2026 года стал рекордно теплым в Москве за все 247 лет регулярных наблюдений, начиная с 1779 года. Среднемесячная температура воздуха, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, достигла в минувшем месяце 5,7 градуса, превзойдя почти на целый градус предыдущий рекорд 2007 года для марта, составлявший 4,9 градуса», — говорится в сообщении.

Количество солнечных часов за месяц достигло 223, что стало выше рекорда 1996 года, когда Солнце сияло 208 часов.

Кроме того, в последний день марта был установлен температурный рекорд для этого дня.

«Воздух на главной городской метеостанции прогрелся в 15:00 мск до +17,5 градуса, побив тем самым рекорд для этого дня», — сообщила РБК синоптик Татьяна Позднякова.

Предыдущий рекорд для последнего дня марта в Москве был установлен в 2007 году, тогда воздух прогрелся до +17,2 градуса.

