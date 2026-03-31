Март 2026 года в Москве стал рекордно сухим и теплым за последние 247 лет

«Март 2026 года стал рекордно теплым в Москве за все 247 лет регулярных наблюдений, начиная с 1779 года. Среднемесячная температура воздуха, по данным Метеорологической обсерватории МГУ, достигла в минувшем месяце 5,7 градуса, превзойдя почти на целый градус предыдущий рекорд 2007 года для марта, составлявший 4,9 градуса», — говорится в сообщении.