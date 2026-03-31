Приставы помогли калининградцу вернуть деньги за купленное авто без растаможки

Калининградец приобрел автомобиль 2017 г.в. за 2,1 млн рублей. Через несколько месяцев собственнику пришло уведомление о прекращении государственного регистрационного учета приобретенного транспортного средства как не прошедшего таможенное оформление. Посчитав свои права нарушенными, калининградец обратился в суд, который постановил расторгнуть договор купли-продажи и обязал продавца вернуть покупателю 2,1 млн рублей, а покупателя — вернуть машину продавцу.