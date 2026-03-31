В Красноярском центре крови № 1 прошла экскурсия для школьников

Экскурсия для учеников Шуваевской средней школы прошла в Красноярском центре крови № 1. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.
Во время экскурсии подросткам показали, как организована работа Службы крови Красноярского края, и познакомили с задачами донорства. Школьники смогли увидеть процесс донации и узнать, какую роль служба крови играет в спасении жизни и сохранении здоровья пациентов.
Отмечается, что экскурсии в Центре крови проходят на постоянной основе. Такие мероприятия рассматриваются как один из этапов развития донорского движения в регионе и как практическая и информационная поддержка старшеклассников, которым предстоит выбирать профессию, в том числе связанную со средним и высшим медицинским образованием.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.