Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском центре крови № 1 прошла экскурсия для школьников

Школьники увидели процесс донации и узнали, какую роль служба крови играет в спасении жизни и сохранении здоровья пациентов.

Источник: Национальные проекты России

Экскурсия для учеников Шуваевской средней школы прошла в Красноярском центре крови № 1. Мероприятие состоялось при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Красноярского края.

Во время экскурсии подросткам показали, как организована работа Службы крови Красноярского края, и познакомили с задачами донорства. Школьники смогли увидеть процесс донации и узнать, какую роль служба крови играет в спасении жизни и сохранении здоровья пациентов.

Отмечается, что экскурсии в Центре крови проходят на постоянной основе. Такие мероприятия рассматриваются как один из этапов развития донорского движения в регионе и как практическая и информационная поддержка старшеклассников, которым предстоит выбирать профессию, в том числе связанную со средним и высшим медицинским образованием.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.