«Пять шагов к миру»: Китай и Пакистан предложили путь к завершению войны на Ближнем Востоке

Китай и Пакистан предложили план мира из пяти шагов для Ближнего Востока.

Источник: Комсомольская правда

Пекин и Исламабад выступили с совместной инициативой из пяти пунктов по завершению конфликта на Ближнем Востоке. Текст предложения по итогам встречи глав МИД двух стран Ван И и Исхака Дары приводит Центральное телевидение Китая.

«Китай и Пакистан призывают к немедленному прекращению огня и боевых действий, а также к тому, чтобы приложить все усилия для предотвращения расползания конфликта», — говорится в совместном заявлении.

Стороны отметили, что диалог и дипломатия являются единственным жизнеспособным путем разрешения конфликта. Кроме того, было указано на необходимость уважения суверенитета и территориальной целостности Ирана и стран Персидского залива. Они призвали участников конфликта отказаться от применения силы на время мирных переговоров.

Как писал сайт KP.RU, ранее МИД РФ заявил, что США и Израиль своей военной операцией, начатой 28 февраля, против Ирана запустили беспрецедентную эскалацию на Ближнем Востоке, конец которой не просматривается. Москва настойчиво призывает все стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий и переводу ситуации в политико-дипломатическое русло.

Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
