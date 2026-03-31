В Эрмитаже выразил надежду на скорейшее освобождение археолога Бутягина

Государственный Эрмитаж надеется на скорейшее освобождение арестованного в Польше российского археолога Александра Бутягина. Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе музея.
Учреждение опубликовало письмо археолога, написанное 15 марта, в котором он поблагодарил сотрудников Эрмитажа за помощь и поддержку. Бутягин добавил, что чувствует себя хорошо и не испытывает никаких проблем, за исключением самого факта нахождения за пределами России.
— Эрмитаж гордится мужеством Александра Бутягина и надеется на его скорейшее освобождение, — передает Telegram-канал музея.
Археолога задержали в Варшаве 11 декабря 2025 года по запросу Украины, где он с 2024 года объявлен в розыск. Специалист оказался в Польше проездом из Нидерландов. Киев называет незаконным его участие в раскопках в Крыму после 2014 года, то есть с момента воссоединения полуострова с Россией.
18 марта глава Россотрудничества Евгений Примаков резко отреагировал на решение Окружного суда Варшавы, который за день жо этого признал допустимой экстрадицию Александра Бутягина на Украину. Он обрушился с жесткой критикой на польское правосудие.