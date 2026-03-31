В Эрмитаже выразил надежду на скорейшее освобождение археолога Бутягина

Археолога задержали в Варшаве 11 декабря 2025 года по запросу Украины, где он с 2024 года объявлен в розыск. Специалист оказался в Польше проездом из Нидерландов. Киев называет незаконным его участие в раскопках в Крыму после 2014 года, то есть с момента воссоединения полуострова с Россией.