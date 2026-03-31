Канделаки прокомментировала информацию об исключении Нагиева из фильма ТНТ

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Директор телеканала ТНТ Тина Канделаки опровергла в беседе с РИА Новости сообщения о том, что актера Дмитрия Нагиева якобы исключили из фильма ТНТ «Королёк моей любви», заявив, что он изначально не участвовал в проекте.
Ранее Mash сообщал, что Нагиева исключили из списка актеров якобы из-за его неоднозначной репутации.
«Скажу прямо: Дмитрий Нагиев в нашем проекте не снимался, поэтому говорить о том, что его “вырезали”, по меньшей мере странно. А что касается обсуждений и кастинга — это внутренняя рабочая кухня, которая есть у любого проекта», — сказала Канделаки.
Она отметила, что отбор актеров в киноиндустрии — это обычный рабочий процесс: одни кандидаты утверждаются, другие — нет, и такие решения не связаны с «черными списками» или иными подобными факторами.
«Вижу, как активно обсуждают “отмены”, “чёрные списки” и прочие конспирологические теории вокруг актеров и наших проектов. Якобы Дмитрия Нагиева “вырезали”, “убрали”, “не взяли” в “Королёк моей любви”. Но давайте все-таки отделять реальность от фантазий», — заключила Канделаки.
Фильм «Королёк моей любви» — музыкальная комедия, вдохновленная эстетикой классического Болливуда и адаптированная под российскую аудиторию. В центре сюжета — история двух братьев (Демис Карибидис и Михаил Галустян), разлученных в детстве. Фильм выходит в широкий прокат в среду.