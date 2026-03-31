В университете Тюмени прошла конференция по сохранению водных ресурсов

Конференция «Водные ресурсы — основа глобальных и региональных проектов обустройства России, Сибири и Арктики в XXI веке» о сохранении водных ресурсов прошла в Тюменском индустриальном университете в 27-й раз. Модернизация коммунального хозяйства — одна из основных задач национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации города.
Национальная научно-практическая конференция собрала более 200 участников — ученых, аспирантов, студентов, а также представителей власти и отрасли жилищно-коммунального хозяйства. В центре обсуждения были вопросы водоподготовки и очистки сточных вод в населенных пунктах и на промышленных предприятиях, надежность систем водоснабжения и водоотведения, а также темы экологии и рационального природопользования.
«Сегодня мы имеем четкие планы работы на следующие 49 лет. В первые пять лет предстоит серьезная работа по модернизации сложных водоочистных сооружений в муниципалитетах. В это же время предстоит построить канализационные очистные сооружения в тех округах, где их исторически не было. Это значительно улучшит экологическую обстановку в муниципалитетах. За 15 лет предстоит построить и реконструировать порядка 1000 различных объектов», — сказал заместитель губернатора Тюменской области Павел Перевалов.
За два дня работы участники семи секций представили 130 очных докладов, посвященных сохранению водных ресурсов, развитию городских и сельских территорий, инфраструктурному строительству и внедрению новых технологий. По итогам конференции планируется выпуск сборника научных работ, в который войдут наиболее значимые материалы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.