Ричмонд
+24°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Черекском районе КБР откроют третью модельную библиотеку

Завершить работы в учреждении в селе Безенги планируют до начала нового учебного года.

Источник: Национальные проекты России

Библиотека нового поколения появится в селе Безенги Черекского района Кабардино-Балкарии. Учреждение модернизируют по нацпроекту «Семья» на базе местного ДК, где уже началась реконструкция помещений.

В администрации главы региона сообщили, что это будет третья модельная библиотека в районе. Завершить работы планируют до начала нового учебного года.

Проектом предусмотрены обновление интерьера и замена мебели, пополнение фонда современными изданиями и закупка оргтехники. Также планируется создание компьютерных зон с доступом к высокоскоростному интернету.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.