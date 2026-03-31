В Новосибирской области отремонтируют 59 дорожных объектов в этом году

«В 2026 году на региональной и межмуниципальной сети дорог будут проведены работы на 59 объектах, в том числе 9 на объектах реконструкции, 9 на мостовых сооружениях и 41 на объекте капитального ремонта и ремонта. На сегодняшний день контрактация объектов завершена, при установлении стабильной теплой погоды подрядчики выйдут на объекты. Сейчас ведется подготовительная работа — заготовка инертных материалов и подготовка техники. Это необходимо сделать до вступления в силу весенних ограничений на проезд грузового транспорта», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.