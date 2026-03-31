В Новосибирской области отремонтируют 59 дорожных объектов в этом году

Специалисты отремонтируют 59 региональных и межмуниципальных дорожных объектов Новосибирской области в 2026 году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолий Костылевский.
«В 2026 году на региональной и межмуниципальной сети дорог будут проведены работы на 59 объектах, в том числе 9 на объектах реконструкции, 9 на мостовых сооружениях и 41 на объекте капитального ремонта и ремонта. На сегодняшний день контрактация объектов завершена, при установлении стабильной теплой погоды подрядчики выйдут на объекты. Сейчас ведется подготовительная работа — заготовка инертных материалов и подготовка техники. Это необходимо сделать до вступления в силу весенних ограничений на проезд грузового транспорта», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Специалисты заранее формируют запасы песка, щебня и других материалов. Для некоторых объектов их складируют рядом с участками работ, чтобы ускорить доставку в сезон. Одновременно идет подготовка подрядчиков и при необходимости корректировка проектных решений.
На большинстве объектов работы начнутся с наступлением благоприятной погоды. На переходящих объектах реконструкции дорог и мостов уже идет. Это позволяет сократить сроки ремонта и вовремя ввести объекты в эксплуатацию.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.