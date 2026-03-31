В городе Червонопартизанске в ЛНР отремонтируют школу искусств

Первый заместитель министра культуры ЛНР Максим Кучарский посетил Червонопартизанскую детскую школу искусств. В ходе рабочей поездки он осмотрел учебные классы, пообщался с педагогами и обсудил подготовку к масштабным преобразованиям, которые ждут учреждение, сообщили в ведомстве.
Школу ожидает полная модернизация по национальному проекту «Семья». В течение двух лет там проведут капитальный ремонт. Ранее, при поддержке нацпроекта «Культура» учреждение уже получило современное музыкальное оснащение: рояль, фортепиано и другие инструменты. Теперь предстоит обновить и само здание.
«Наша задача — создать для детей современные, уютные условия, в которых будет комфортно учиться и творить. Благодаря национальному проекту “Семья” мы можем обновлять такие важные для наших детей учреждения, делать их пространством, где творчество становится доступным и вдохновляющим», — отметил Максим Кучарский.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.