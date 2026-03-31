Кенгуру сбежал из зоопарка в США и сам вернулся к людям через три дня

Кенгуру по кличке Чесни, которой недавно исполнилось 16 месяцев, сбежала из контактного зоопарка Sunshine Farm в американском штате Висконсин, перепрыгнув через двухметровый забор. Хозяйка зоопарка Дебби Марленд и ее команда незамедлительно развернули масштабную операцию по поиску животного.

Использование тепловизоров и дронов с камерой, управляемых местным оператором Колтоном Джонсоном, помогло отследить передвижение кенгуру. После трех дней безуспешных поисков животное, услышав знакомые голоса и учуяв запах дома, само вышло к спасателям. Подруга хозяйки Стэйси Бреретон смогла спокойно подойти к Чесни и взять на руки.

Вернувшаяся домой кунгуру была здорова. Зоопарк планирует усилить меры безопасности, добавив дополнительную сетку к вольеру, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем. А приключения Чесни уже нашли отражение в детской книге, написанной одним из посетителей. Средства от продажи произведения пойдут на покрытие расходов, связанных с поисками, передает ClickOrlando.

Ранее в Польше турист, который гулял по лесу, обнаружил потерянного эму, который убежал туда, испугавшись новогоднего салюта на Новый год. Птица была «спокойной и доверчивой», и ее благополучно вернули владельцу.

