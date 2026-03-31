Будут ли в российских школах изучать два иностранных языка: что сказали в Минпросвещения

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство просвещения РФ сообщило, что обязательное изучение второго иностранного языка в старших классах школ не планируется. Второй иностранный язык может преподаваться в школах исключительно на добровольной основе. А его изучение возможно по выбору учащихся при наличии соответствующего заявления от самих школьников или их родителей, а также от необходимых условий в учреждении.