Будут ли в российских школах изучать два иностранных языка: что сказали в Минпросвещения

Володин: Изучение второго иностранного языка в школе будет необязательным.

Источник: Комсомольская правда

Минпросвещения РФ не станет вводить обязательное изучение второго иностранного языка в школах страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам беседы с главой ведомства Сергеем Кравцовым.

«Обсудили этот вопрос с министром просвещения. Он пояснил, что был опубликован проект приказа, который предложен к обсуждению. Это не окончательное решение», — отметил Володин в мессенджере МАХ.

По его словам, с учетом высказанных мнений второй иностранный язык в качестве обязательного вводиться не будет. Министр заверил в этом, добавил политик. Как подчеркнул председатель нижней палаты парламента, хорошо, что в данном вопросе диалог и открытость помогли избежать ошибки.

Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство просвещения РФ сообщило, что обязательное изучение второго иностранного языка в старших классах школ не планируется. Второй иностранный язык может преподаваться в школах исключительно на добровольной основе. А его изучение возможно по выбору учащихся при наличии соответствующего заявления от самих школьников или их родителей, а также от необходимых условий в учреждении.

Узнать больше по теме
Вячеслав Володин: биография, семья и личность спикера Госдумы РФ
Председатель Госдумы Вячеслав Володин — один из самых медийных политиков России. Он бережет от незнакомцев информацию о частной жизни, в то время как о его публичной деятельности известно многое. Собрали главные данные о его личности и семье и выяснили, как инженер-механик из глубинки сделал такую головокружительную карьеру.
Читать дальше