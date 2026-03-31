Будут ли в российских школах изучать два иностранных языка: что сказали в Минпросвещения

Минпросвещения РФ не станет вводить обязательное изучение второго иностранного языка в школах страны. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам беседы с главой ведомства Сергеем Кравцовым.
«Обсудили этот вопрос с министром просвещения. Он пояснил, что был опубликован проект приказа, который предложен к обсуждению. Это не окончательное решение», — отметил Володин в мессенджере МАХ.
По его словам, с учетом высказанных мнений второй иностранный язык в качестве обязательного вводиться не будет. Министр заверил в этом, добавил политик. Как подчеркнул председатель нижней палаты парламента, хорошо, что в данном вопросе диалог и открытость помогли избежать ошибки.
Как писал сайт KP.RU, ранее Министерство просвещения РФ сообщило, что обязательное изучение второго иностранного языка в старших классах школ не планируется. Второй иностранный язык может преподаваться в школах исключительно на добровольной основе. А его изучение возможно по выбору учащихся при наличии соответствующего заявления от самих школьников или их родителей, а также от необходимых условий в учреждении.