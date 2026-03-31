Две страны — одно инфопространство

Главным показателем 2025 года стал рост взаимной торговли между Россией и Белоруссией. Этот показатель устойчиво растет: по разным оценкам, прирост составил 3−4,5 процента.

Объем взаимной торговли превышает 50 миллиардов долларов и, по прогнозам, будет увеличиваться и дальше.

Хотелось бы отметить наиболее важные, с моей точки зрения, работы, которые ведутся структурами Союзного государства. В первую очередь это реализация семи совместных программ и проектов, включая три научно-технических. Проводились мероприятия в области укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности, военно-патриотического воспитания, в частности, прошли совместные оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России. Важным результатом работы стало создание сетевого университета высоких технологий на базе Белорусского государственного технологического университета и Казанского техуниверситета, где запущены первые совместные программы.

Ведется работа по 26 импортозамещающим проектам в сфере микроэлектроники, автомобилестроения, гидравлики, машиностроения. Обсуждалось создание туристско-информационного центра Союзного государства в Смоленске. В 2026 году будут проведены работы по подготовке этой площадки, а со следующего 2027 года запустим информационные сети и мобильные приложения для туристов.

К лету мы представим стратегию развития общего информационного пространства Союзного государства России и Белоруссии. Сейчас готовится документ о стратегии его развития, основанный на традиционных ценностях, общей духовно-культурной традиции для противодействия попыткам дезинтеграции общества двух стран.

Союзное государство было задумано 30 лет назад как перспективный образ оформления общей политики. Александр Лукашенко сказал: «Два государства — одна страна», а Владимир Путин подчеркнул, что «мы один народ, разделенный границами». Союзное государство призвано создать комфортные условия для взаимодействия двух народов, а его гибкость позволяет с уверенностью смотреть в будущее.

Союзное государство России и Белоруссии: равноценное партнерство или «мягкая сила»
История знает примеры государственных объединений под влиянием внешних или внутренних факторов: это и Священная Римская империя, и Речь Посполитая, а также ФРГ, ГДР, ЕС. Сегодня можно отметить Союзное государство России и Белоруссии: собрали ключевую информацию о двух суверенных странах, объединенных общими интересами и историей.
Читать дальше