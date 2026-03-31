Две страны — одно инфопространство

Хотелось бы отметить наиболее важные, с моей точки зрения, работы, которые ведутся структурами Союзного государства. В первую очередь это реализация семи совместных программ и проектов, включая три научно-технических. Проводились мероприятия в области укрепления обороноспособности и обеспечения безопасности, военно-патриотического воспитания, в частности, прошли совместные оперативные учения вооруженных сил Белоруссии и России. Важным результатом работы стало создание сетевого университета высоких технологий на базе Белорусского государственного технологического университета и Казанского техуниверситета, где запущены первые совместные программы.