В Ростове отремонтируют мемориал «Павшим воинам»

Госэкспертиза одобрила проект капремонта мемориала «Павшим воинам» в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области проект ремонта мемориального комплекса «Павшим воинам» на площади Карла Маркса получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующие сведения внесены в реестр 27 марта 2026 года, говорится на портале ГИС ЕГРЗ.

Обновить планируют мемориал — выявленный объект культурного наследия на площади Карла Маркса. Также предполагается ремонт покрытия и лестниц.

Застройщиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Центр по сохранению, использованию и популяризации памятников истории и культуры города Ростова-на-Дону». Проектную документацию подготовили специалисты ростовского ООО «Ретро-Стиль».

