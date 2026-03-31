В Санкт-Петербурге прошел конкурс «Кадет года — 2026»

Военно‑прикладная часть включала основы военной службы — структуру и символику Вооруженных сил России, уставы, а также огневую подготовку: стрельбу из пневматической винтовки, сборку и разборку автомата АК‑74 и снаряжение магазина. Отдельным элементом программы стала тактическая медицина. В блоке по физической культуре участники сдавали нормативы, в том числе по плаванию, подтягиванию и челночному бегу. Творческое задание было посвящено созданию фотоколлажей на тему «Наследники Победы».