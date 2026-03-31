В Санкт-Петербурге прошел конкурс «Кадет года — 2026»

Конкурс «Кадет года — 2026» прошел в Санкт‑Петербурге в ходе реализации национального проекта «Молодёжь и дети», сообщили в администрации Пушкинского района.
В этом году в конкурсной программе выступили более 110 человек. Участниками стали лучшие воспитанники кадетских корпусов, Нахимовского и суворовских училищ, а также кадетских школ города.
Испытания были направлены на проверку теоретической подготовки и практических навыков. В гуманитарном блоке кадеты выполняли задания по русскому языку и литературе, включая изложение, а также отвечали по истории — о полководцах Великой Отечественной войны. Естественно‑научные знания проверяли по математике в объеме программы 9 класса и первого полугодия 10 класса.
Военно‑прикладная часть включала основы военной службы — структуру и символику Вооруженных сил России, уставы, а также огневую подготовку: стрельбу из пневматической винтовки, сборку и разборку автомата АК‑74 и снаряжение магазина. Отдельным элементом программы стала тактическая медицина. В блоке по физической культуре участники сдавали нормативы, в том числе по плаванию, подтягиванию и челночному бегу. Творческое задание было посвящено созданию фотоколлажей на тему «Наследники Победы».
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.