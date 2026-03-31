Квоты для предприятий по набору на службу по контракту ввели в Рязанской области

В Рязанской области местные власти утвердили квоты для предприятий по подбору кандидатов на прохождение военной службы по контракту. Соответствующее постановление, подписанное губернатором Павлом Малковым, появилось на официальном портале опубликования правовых актов.

— Установить с 20 марта 2026 года по 20 сентября 2026 года для расположенных на территории Рязанской области хозяйствующих субъектов, независимо от их формы собственности, задания по подбору кандидатов на военную службу по контракту в Вооруженные силы Российской Федерации, — говорится в документе.

Для компаний, в которых работают от 150 до 300 сотрудников утвердили квоту в два человека, а для компаний с 300−500 сотрудниками — три. Если на предприятии числятся более 500 человек, то для них установлена норма в пять кандидатов.

30 декабря 2025 года президент России Владимир Путин подписал указ о призыве людей, которые заключили контракт о пребывании в резерве вооруженных сил, на специальные сборы. Их целью является обеспечение охраны важных государственных и жизненно необходимых объектов.