В Госдуме предложили разрешить записывать умершего отцом ребенка при ЭКО

Депутаты и сенаторы внесли в Государственную думу проекты законов, касающихся права мужчины дать согласие на то, чтобы быть записанным в качестве отца ребенка, если тот родится с помощью вспомогательных репродуктивных технологий более чем через 300 дней после смерти отца.
Предлагается дать мужчинам возможность при жизни оформить нотариально заверенное согласие на признание себя отцом ребенка. Это право будет распространяться на случаи, когда ребенок рождается в браке или в результате использования биологического материала отца при процедуре ЭКО. Данные об отце будут вноситься в свидетельство о рождении ребенка на основании свидетельства о браке или иного документа, например выписки из медицинской организации.
Законопроект также предусматривает, что отец сможет нотариально подтвердить свой выбор имени и фамилии для ребенка. Парламентарии считают, что такие изменения укрепят права детей на установление отцовства и на получение социальной поддержки, в том числе пенсии по потере кормильца. Кроме того, эта инициатива будет способствовать поддержке семей с детьми и окажет положительное влияние на демографическую ситуацию в России, передает РИА Новости.
Доктор юридических наук Людмила Айвар объяснила, в каких ситуациях женщина имеет право использовать для зачатия эмбрион, созданный из биологического материала бывшего мужа.