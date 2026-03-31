В Госдуме предложили разрешить записывать умершего отцом ребенка при ЭКО

Законопроект также предусматривает, что отец сможет нотариально подтвердить свой выбор имени и фамилии для ребенка. Парламентарии считают, что такие изменения укрепят права детей на установление отцовства и на получение социальной поддержки, в том числе пенсии по потере кормильца. Кроме того, эта инициатива будет способствовать поддержке семей с детьми и окажет положительное влияние на демографическую ситуацию в России, передает РИА Новости.