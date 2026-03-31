«Предлагаю ему поработать на заводе»: В ОП ответили на инициативу Дерипаски о шестидневке

Замсекретаря ОП Гриб предложил Дерипаске поработать на заводе по 12 часов в день.

Источник: Комсомольская правда

Предпринимателю Олегу Дерипаске следует поработать некоторое время на заводе простым рабочим по 12 часов в день при шестидневной рабочей неделе, чтобы испытать на себе такой режим работы. Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.

Он подчеркнул, что категорически против предложения бизнесмена про шестидневную рабочую неделю и 12-часовый рабочий день.

«Предлагаю ему поработать год-два на своих заводах простым рабочим и почувствовать на себе лично этот график и режим работы», — сказал он.

Гриб напомнил, что все переработки носят и будут носить добровольный характер, а оплачивать их необходимо в двойном размере. Кроме того, право на труд и отдых определяется Конституцией РФ, заметил он.

Как писал сайт KP.RU, ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев указал, что шестидневная рабочая неделя с 12-часовым графиком физически невозможна для людей. Он напомнил, что у россиян есть семьи, дети, какие-то другие занятия. Глава СПЧ предложил инициатору такой идеи уточнить, как он себе представляет переход на 72-часовую рабочую неделю.

Олег Дерипаска: биография скандально известного российского миллиардера
Фамилия миллиардера знакома многим россиянам из сводок новостей. Главное из биографии Олега Дерипаски: его карьера, личная жизни и самые громкие дела в суде.
Читать дальше