Володин: Изучение второго иностранного языка в школе будет необязательным

Министерство просвещения России не будет вводить обязательное изучение второго иностранного языка в школах. Об этом во вторник, 31 марта, заявил председатель Государственной думы Вячеслав Володин.
— Обсудили этот вопрос с министром просвещения. Он пояснил, что был опубликован проект приказа, который предложен к обсуждению. Это не окончательное решение. С учетом высказанных мнений второй иностранный язык в качестве обязательного вводиться не будет, заверил министр, — высказался председатель Госдумы по итогам встречи с министром просвещения Сергеем Кравцовым.
Политик указал, что большинство участников опроса, проведенного на его канале, не поддержали проект приказа. Володин отметил, что и сам придерживается такой позиции, пояснив, что обязательный второй иностранный язык привел бы к перегрузке детей, а организация обучения стала бы труднореализуемой для школ, передает его канал в мессенджере MAX.
Проект приказа Минпросвещения об обязательном изучении второго иностранного языка в школах появился 31 марта. Ранее совет министерства по федеральным образовательным стандартам общего и среднего образования одобрил проект ФГОС. Введение стандарта запланировано на 1 сентября 2027 года.