Володин: Изучение второго иностранного языка в школе будет необязательным

Политик указал, что большинство участников опроса, проведенного на его канале, не поддержали проект приказа. Володин отметил, что и сам придерживается такой позиции, пояснив, что обязательный второй иностранный язык привел бы к перегрузке детей, а организация обучения стала бы труднореализуемой для школ, передает его канал в мессенджере MAX.