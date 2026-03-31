В МИД Украины заявили, что Киев не посылал БПЛА в сторону Прибалтики и Финляндии

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что украинские дроны попадают в воздушное пространство Финляндии и Прибалтики, поскольку Россия якобы отклоняет их от маршрута. Слова министра приводят украинские СМИ.

Сибига утверждает, что Киев никогда целенаправленно не направляла беспилотники в сторону Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии. В то же время он заявил, что Украина сотрудничает с партнерами над предотвращением подобных происшествий в дальнейшей.

— Я с уверенностью могу заявить, что во всех этих случаях речь шла об абсолютно сознательных и целенаправленных действиях России. У нас есть данные разведки, свидетельствующие о том, что россияне специально отклоняют дроны в сторону стран Балтии, — приводит его слова Lenta.ru.

Ранее Министерство иностранных дел Украины принесло извинения за инцидент с беспилотным летательным аппаратом, который оказался на территории Финляндии. Официальный представитель украинского МИД Георгий Тихий заявил, что украинские дроны никогда специально не направлялись в сторону Финляндии.

В ночь на 25 марта украинский летательный аппарат врезался в дымовую трубу электростанции в эстонской деревне Аувере, которая находится недалеко от Нарвы у границы с Россией. 27 марта министр обороны Эстонии Ханно Певкур высказался, что национальные войска не стали сбивать беспилотник, который вторгся в ее воздушное пространство, чтобы не допустить начала конфликта с Россией. Однако эстонская полиция сообщила, что сбившийся с курса беспилотник был украинским.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
