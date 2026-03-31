В МИД Украины заявили, что Киев не посылал БПЛА в сторону Прибалтики и Финляндии

В ночь на 25 марта украинский летательный аппарат врезался в дымовую трубу электростанции в эстонской деревне Аувере, которая находится недалеко от Нарвы у границы с Россией. 27 марта министр обороны Эстонии Ханно Певкур высказался, что национальные войска не стали сбивать беспилотник, который вторгся в ее воздушное пространство, чтобы не допустить начала конфликта с Россией. Однако эстонская полиция сообщила, что сбившийся с курса беспилотник был украинским.