Эксперт: Спрос на вторичном рынке жилья в Калининградской области снизился на 15−20%

В Калининградской области снизился спрос на вторичном рынке жилья. Показатель уменьшился на 15−20%. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента Гильдии риелторов Калининграда Ирину Капарулину.
Сейчас рынок вторичного жилья просел на 15−20% по отношению к первичному. Это происходит за счёт того, что у застройщиков существуют различные финансовые программы — приобретение по семейной ипотеке, IT-ипотеке, превалирует рассрочка, — рассказала Капарулина.
По её словам, в регионе востребовано качественное жильё в домах, которым не более десяти лет. «Качественного вторичного жилья достаточно мало на рынке», — пояснила Капарулина. Риелтор добавила, что квартиры в регионе также покупают приезжие. Чаще всего их приобретают жители Севера.
Как отмечают эксперты, аналитики не отмечают снижения объёмов сделок по покупке квартир в новостройках, несмотря на увеличение их стоимости. Цены в первую очередь растут из-за удорожания логистики и стройматериалов.
«Темпы продаж практически не изменились. Идёт достаточно ровный поток сделок, аналитики не отмечают снижение объёма сделок. Цены подрастают. Мы видим эту тенденцию на протяжении всей свежей истории работы с недвижимостью. Это курортный регион в первую очередь, регион активно развивающийся. Поэтому мы не говорим о снижении спроса», — рассказал руководитель направления инвестиционных продаж компании «К8» Сергей Корабельников.
Ранее Калининградская область вошла в топ-10 по строительству жилья. Регион оказался на восьмом месте в рейтинге. В 2025 году в области построили 1,22 млн квадратных метров недвижимости.