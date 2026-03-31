Евровидение впервые пройдет в Азии

Международный вокальный конкурс Евровидение впервые в истории пройдет в Азии. Первым городом, в котором пройдет событие, станет столица Таиланда Бангкок. Об этом во вторник, 31 марта, сообщил официальный вещатель мероприятия EBU.

Организаторы заявили, что в этом году, помимо основного Евровидения, также пройдет азиатский конкурс. Его финал запланирован на 14 ноября.

— В 70-ю годовщину Евровидения конкурс песни открывает в Азии новую главу своей истории, которая продемонстрирует разнообразие и культурную самобытность региона, — говорится в сообщении.

Среди участников первого азиатского Евровидения числятся Бангладеш, Бутан, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Непал, Филиппины, Южная Корея, Таиланд и Вьетнам, передает сайт конкурса.

15 мая 2025 года вице-спикер Государственной думы Борис Чернышов высказался, что в последние годы Евровидение, которое некогда было интересным мероприятием, дискредитировало себя. Он подчеркнул, что молодые россияне считают зазорным отправлять исполнителей от России для участия в нем.

