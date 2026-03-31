В Минске заузят часть дорог. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на заместителя начальника УГАИ МОБ ГУВД Минского горисполкома Дениса Ливановича.
Заужение проезжей части коснется как дорожной сети Минска, так и внутридворовых территорий. Такую меру планируется применить для снижения интенсивности движения на отдельных участках городских улиц и повышения безопасности пешеходов.
«Это будет конструктивное заужение проезжей части вблизи пешеходных переходов, преимущественно нерегулируемых. Это необходимо для того, чтобы водитель транспортного средства мог своевременно заметить пешехода при выходе на проезжую часть и стоящий автомобиль не мешал», — пояснил замначальника ГАИ Минска.
Денис Ливанович отметил, что заужение проезжей части в первую очередь планируют внедрить в спальных районах, где проживает большое количество населения. Там наблюдается дефицит парковок, и жители оставляют свои машины, особенно на ночь, на обочинах дорог, что уменьшает их пропускную способность. Также заужения проезжей части планируют сделать и во дворах возле детских площадок, и на улицах близ образовательных учреждений. В некоторых случаях вместо заужений на дорогах будут обустроены искусственные неровности.
Ранее мы сообщали, что белорусские банки будут следить за всеми операциями клиентов с 1 июля 2026 года.
А еще, что должник прятался от приставов в лесной чаще под Жлобином.
Кроме того, магнолия распустилась в Беларуси на полмесяца раньше.