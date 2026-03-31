Главврача поликлиники в Волгограде признал заслуженным работником Путин

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации» по решению президента страны присвоено главврачу поликлиники № 2 в городе-герое. Соответствующий указ опубликован 30 марта.
Этого звания Анна Панина удостоилась за добросовестную работу в течение многих лет в системе здравоохранения. Помимо, работы в поликлинике, Анна в качестве профессора преподает на кафедре лучевой, функциональной и лабораторной диагностики Института НМФО в Волгоградском медицинском университете. Также она является внештатным аллергологом-иммунологом в регионе.
