Польша устроит «репетицию войны» с участием премьера и силовиков — СМИ

В материале отмечается, что детали подготовки, сценарий, сроки и место проведения засекречены. В учениях будут участвовать премьер Польши, главы министерств, руководители спецслужб и командование вооружённых сил. По данным издания, такие мероприятия должны проходить раз в четыре года — в последний раз их организовывали в 2019-м.