Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Умер Николай Соловьёв, актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Заслуженный артист России Николай Соловьев умер на 67-м году жизни.

Умер Николай Соловьев заслуженный артист России и один из актеров сериала «Улицы разбитых фонарей». Ему было 66 лет. Об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на заявление Театра Афанасьева.

«С огромным прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни артист Театра Афанасьева, заслуженный артист РФ Николай Соловьев», — говорится в сообщении.

Николай Соловьев исполнил более 70 ролей на сцене Новосибирского драмтеатра Афанасьева. За свою карьеру артист также неоднократно был отмечен на всероссийских и международных фестивалях и конкурсах, связанных с театральной деятельностью. В театре также сообщили, что о дате и времени прощания Соловьевым станет известно позднее.

Ранее KP.RU сообщал, что на 89-м году жизни умер актер и продюсер Николай Гаро, известный по ролям в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Кин-дза-дза!».