Умер Николай Соловьёв, актёр из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Умер Николай Соловьев заслуженный артист России и один из актеров сериала «Улицы разбитых фонарей». Ему было 66 лет. Об этом сообщает «КП-Новосибирск» со ссылкой на заявление Театра Афанасьева.
«С огромным прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни артист Театра Афанасьева, заслуженный артист РФ Николай Соловьев», — говорится в сообщении.
Николай Соловьев исполнил более 70 ролей на сцене Новосибирского драмтеатра Афанасьева. За свою карьеру артист также неоднократно был отмечен на всероссийских и международных фестивалях и конкурсах, связанных с театральной деятельностью. В театре также сообщили, что о дате и времени прощания Соловьевым станет известно позднее.
Ранее KP.RU сообщал, что на 89-м году жизни умер актер и продюсер Николай Гаро, известный по ролям в фильмах «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» и «Кин-дза-дза!».