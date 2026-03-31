Актер Денис Матросов в третий раз стал отцом

Российский актер Денис Матросов во вторник, 31 марта, сообщил, что у него с женой Оксаной Рудич-Каструбиной родилась девочка по имени Мария. Для актера она стала третьим ребенком, а для его супруги — вторым.
— Знакомьтесь — Маша, Мария, Маруся, Маняшка! Наша маленькая «премьера» пришла в этот мир сегодня с идеальными параметрами: 3686 граммов абсолютного веса и 53 сантиметра чистого роста. Счастье! Я был на родах от первой до последней секунды. Держал любимую за руку, сам перерезал пуповину, — написал артист в личном блоге.
Он добавил, что его жена чувствует себя прекрасно, ребенок также отдыхает, а другие их дети, Дмитрий, Федор и Иван, уже строят планы относительно того, как будут охранять и баловать сестру.
25 марта российский актер и музыкант Александр Ильин — младший стал многодетным отцом: у него родилась дочь, которая стала его третьим ребенком. Пара не показала фотографию ребенка — супруга актера Юлия Ильина продемонстрировала только снимок с животом. Помимо родившейся девочки, у Ильиных есть два сына: семилетний Александр и четырехлетний Ярослав.