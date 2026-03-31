В 2025 году в Ростовской области выявили 26 новых объектов культурного наследия

Итоги годовой работы по сохранению объектов культурного наследия обсудили на Дону.

Источник: Комсомольская правда

На сегодняшний день в Ростовской области находится 10691 объект культурного наследия. По итогам 2025 года выявили 26 таких памятников. Об этом сообщили на заседании коллегии комитета по охране ОКН.

Также в прошлом году установили предметы охраны (2747 ОКН) и границы территорий (144 ОКН).

Выдали 5005 сведений об объектах археологического наследия, согласовали 96 планов археологических работ, рассмотрели 328 актов госэкспертизы и 152 отчета об археологических изысканиях. Сведения о 12 объектах археологического наследия внесли в государственный кадастр недвижимости.

Кроме того, за отчетный период оформили 103 административных протокола и 32 предостережения о недопустимости нарушений. Выдали 150 разрешений и согласовали 74 проекта по сохранению ОКН, и это далеко не весь перечень выполненных работ и мероприятий.

— Комитетом проводится большая работа по выявлению новых объектов культурного наследия. Есть положительная динамика по разработке и реализации мероприятий по использованию, популяризации и государственной охране ОКН, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.

