В 2025 году в Ростовской области выявили 26 новых объектов культурного наследия

На сегодняшний день в Ростовской области находится 10691 объект культурного наследия. По итогам 2025 года выявили 26 таких памятников. Об этом сообщили на заседании коллегии комитета по охране ОКН.
Также в прошлом году установили предметы охраны (2747 ОКН) и границы территорий (144 ОКН).
Выдали 5005 сведений об объектах археологического наследия, согласовали 96 планов археологических работ, рассмотрели 328 актов госэкспертизы и 152 отчета об археологических изысканиях. Сведения о 12 объектах археологического наследия внесли в государственный кадастр недвижимости.
Кроме того, за отчетный период оформили 103 административных протокола и 32 предостережения о недопустимости нарушений. Выдали 150 разрешений и согласовали 74 проекта по сохранению ОКН, и это далеко не весь перечень выполненных работ и мероприятий.
— Комитетом проводится большая работа по выявлению новых объектов культурного наследия. Есть положительная динамика по разработке и реализации мероприятий по использованию, популяризации и государственной охране ОКН, — отметил заместитель губернатора Ростовской области Андрей Фатеев.
