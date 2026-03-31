Игрок «Ак Барса» Галимов забросил самую быструю шайбу в истории плей-офф КХЛ

Для того чтобы поразить ворота соперника, хоккеисту потребовалось всего семь секунд после стартового вбрасывания. Предыдущее достижение принадлежало Константину Пушкарёву, выступавшему в 2017 году за астанинский «Барыс» — тогда гол был забит на 11-й секунде матча. Любопытно, что и в том эпизоде жертвой быстрой шайбы стал всё тот же «Трактор».