Заслуженный артист РФ Николай Соловьев умер в 66 лет

На 67-м году жизни скончался заслуженный артист РФ Николай Соловьев, известный, в частности, по роли в сериале «Улицы разбитых фонарей». Об этом во вторник, 31 марта, сообщили в пресс-службе Театра Афанасьева.
— Дорогие друзья, с огромным прискорбием сообщаем, что сегодня ушел из жизни артист Театра Афанасьева, заслуженный артист РФ Николай Соловьев, — говорится в Telegram-канале культурного учреждения.
В этом театре артист проработал 32 года, с 1988 по 2015 год. После пятилетнего перерыва он вернулся в труппу в 2020 году. За все время работы в театре он исполнил свыше 70 ролей.
В 2006 году Соловьев получил звание заслуженного артиста Российской Федерации. За всю жизнь артиста его неоднократно отмечали на всероссийских и международных театральных фестивалях и конкурсах.