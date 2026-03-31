Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Волгограде установили первую опору «Звезды Сталинграда»

Сегодня, 31 марта, в Волгограде стартовало масштабное строительство 120-метрового вантового колеса обозрения "Звезда.

Сегодня, 31 марта, в Волгограде стартовало масштабное строительство 120-метрового вантового колеса обозрения «Звезда Сталинграда». При помощи трех гигантских кранов установлена первая опорная колонна. Всего окружность колеса диаметром 113 метров будут удерживать шесть таких колонн.

Как рассказали в администрации ЦПКиО, краны, которые трудятся над возведением колеса обозрения, участвовали в строительстве стадиона «Волгоград Арены» и других стадионов к ЧМ по футболу 2018. Также на месте находятся инженеры из китайской компании, которые сдали в эксплуатацию уже свыше 200 колес обозрения по всему миру — в Китае, Сингапуре, Бразилии, Северной Корее и других странах. Следующий этап после монтажа колонн — установка центрального вала, который уже прибыл в ЦПКиО Волгограда с завода-изготовителя из КНР. Это ключевой элемент всей конструкции, на него будут крепиться детали окружности. Вес центрального вала — 140 тонн, а длина — 10,5 метров.

Новое колесо планирует установить уже в этом сезоне. На аттракционе будут закреплены 68 кабинок с системой кондиционирования, каждая вместимостью 6 человек.

Фото ЦПКиО.