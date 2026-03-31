В Волгограде установили первую опору «Звезды Сталинграда»

Как рассказали в администрации ЦПКиО, краны, которые трудятся над возведением колеса обозрения, участвовали в строительстве стадиона «Волгоград Арены» и других стадионов к ЧМ по футболу 2018. Также на месте находятся инженеры из китайской компании, которые сдали в эксплуатацию уже свыше 200 колес обозрения по всему миру — в Китае, Сингапуре, Бразилии, Северной Корее и других странах. Следующий этап после монтажа колонн — установка центрального вала, который уже прибыл в ЦПКиО Волгограда с завода-изготовителя из КНР. Это ключевой элемент всей конструкции, на него будут крепиться детали окружности. Вес центрального вала — 140 тонн, а длина — 10,5 метров.