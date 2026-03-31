Бывшие алкогольные заводы украинской «Баядера Груп» выставили на торги

Обращенные в доход государства активы украинского алкогольного холдинга «Баядера Груп» продадут на торгах. Пять предприятий выставлены по начальной цене ₽838 млн — ранее Генпрокуратура оценивала их общую капитализацию в ₽9 млрд.

Источник: РБК

Росимущество выставило на торги бывшие активы крупнейшей украинской алкогольной компании «Баядера Груп» (Bayadera Group, бренды водки «Воздух» и «Перепелка»), обращенные в собственность государства из-за финансирования их бенефициарами ВСУ. Информация об электронном аукционе размещена на сайте ГИС «Торги».

В лот входят акции производителя крепких алкогольных напитков «Великоустюгский ликеро-водочный завод», а также 100% долей уставного капитала в связанных с «Баядера Груп» предприятиях «Алкогольные традиции Крыма», ООО «Бизнес Групп», ООО «Национальные алкогольные традиции» и ООО «Южные алкогольные традиции».

Торги намечены на 30 апреля 2026 года, заявки принимаются до 27 апреля.

Активы выставлены на продажу по начальной цене 838 млн руб. В январе 2025 года Генпрокуратура оценила совокупную капитализацию пяти предприятий в 9,4 млрд руб., их годовую выручку — в 20 млрд руб., а валовую прибыль — в 3 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на иск надзорного ведомства.

Алкогольные активы украинских бизнесменов Натальи Бондаревой и Святослава Нечитайло были обращены в доход государства после того, как Великоустюгский районный суд Вологодской области признал их экстремистами в феврале 2025 года. Управляющего их активами в России Юрия Мокляка суд тоже признал экстремистом. Признать деятельность головной компании ООО «Баядера Груп», ее руководителей и управляющего активами экстремистской и запретить требовала Генпрокуратура. По данным надзорного ведомства, украинские предприниматели перечисляли около 2% прибыли от продажи продукции их компании на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), писал «Коммерсантъ». Всего за 2022−2024 годы они направили более $1,8 млн в пользу ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины. На эти деньги украинская армия закупила дроны, транспортные средства, спецтехнику, радиостанции и провела занятия для украинских военнослужащих.

Крупнейший выставленный на торги актив — Великоустюгский ликеро-водочный завод, который находится в Вологодской области. Предприятие разливало водку под брендами «Воздух», «Хлебный дар» и «Перепелка». В 2024 году выручка компании составила 1,8 млрд руб., но уже по итогам 2025-го упала в четыре раза — до 428 млн руб. В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности компании за 2025 год объясняется, что с июля работникам основного производства объявлен простой из-за невозможности «обеспечить производственную деятельность сырьем и комплектующими». С апреля прошлого года Управление ФНС по Вологодской области приостановило операции по банковским счетам компании за неуплату налогов.

