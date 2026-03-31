Бывшие алкогольные заводы украинской «Баядера Груп» выставили на торги

Алкогольные активы украинских бизнесменов Натальи Бондаревой и Святослава Нечитайло были обращены в доход государства после того, как Великоустюгский районный суд Вологодской области признал их экстремистами в феврале 2025 года. Управляющего их активами в России Юрия Мокляка суд тоже признал экстремистом. Признать деятельность головной компании ООО «Баядера Груп», ее руководителей и управляющего активами экстремистской и запретить требовала Генпрокуратура. По данным надзорного ведомства, украинские предприниматели перечисляли около 2% прибыли от продажи продукции их компании на нужды Вооруженных сил Украины (ВСУ), писал «Коммерсантъ». Всего за 2022−2024 годы они направили более $1,8 млн в пользу ВСУ и Главного управления разведки Минобороны Украины. На эти деньги украинская армия закупила дроны, транспортные средства, спецтехнику, радиостанции и провела занятия для украинских военнослужащих.