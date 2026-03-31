Бастрыкин затребовал доклад по делу инвалида-колясочника из аварийного дома на Толстого в Калининграде

ходе расследования уголовного дела о нарушении прав инвалида-колясочника в Калининграде.
В социальных сетях появилась информация о мужчине, который проживает в многоквартирном доме на улице Толстого. Здание ввели в эксплуатацию более 80 лет назад, в 2018 году его признали аварийным из-за высокой степени физического износа конструкций. Однако до настоящего времени жильцов не расселили.
Дом не оборудован для нужд инвалида-колясочника, и на протяжении нескольких лет мужчина не может беспрепятственно покинуть жилище. Обращения в компетентные органы не принесли результатов.
В СУ СК России по Калининградской области возбудили уголовное дело. Бастрыкин потребовал от руководителя регионального управления представить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.