Названа причина гибели матери и дочери в Италии в канун Рождества: в их организме обнаружили яд

Причиной смерти жительницы Италии и ее 15-летней дочери после ужина в канун Рождества стал яд рицин. Об этом сообщает агентство AGI.
Согласно источнику, трагедия произошла после праздничного застолья перед Рождеством в итальянском городе Кампобассо. На нем семья ела блюда из рыбы и морепродуктов. После этого в местных СМИ появилась версия, что причиной смерти могло стать отравление ботулотоксином.
Позднее прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти женщины и ее дочери, предположительно, из-за тяжелого пищевого отравления. В список подозреваемых были внесены пять медработников. Итальянки скончались в больнице после обращения с жалобами к врачам в третий раз. Позднее правоохранителями было инициировано расследование по делу о двойном убийстве.
