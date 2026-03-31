Названа причина гибели матери и дочери в Италии в канун Рождества: в их организме обнаружили яд

AGI: причиной смерти матери и ее дочери в Италии в канун Рождества стал яд рицин.

Источник: Комсомольская правда

Причиной смерти жительницы Италии и ее 15-летней дочери после ужина в канун Рождества стал яд рицин. Об этом сообщает агентство AGI.

Согласно источнику, трагедия произошла после праздничного застолья перед Рождеством в итальянском городе Кампобассо. На нем семья ела блюда из рыбы и морепродуктов. После этого в местных СМИ появилась версия, что причиной смерти могло стать отравление ботулотоксином.

Позднее прокуратура возбудила уголовное дело по факту смерти женщины и ее дочери, предположительно, из-за тяжелого пищевого отравления. В список подозреваемых были внесены пять медработников. Итальянки скончались в больнице после обращения с жалобами к врачам в третий раз. Позднее правоохранителями было инициировано расследование по делу о двойном убийстве.

Ранее KP.RU сообщал, что в Британии мать и дочь с инвалидностью были найдены мертвыми через четыре месяца после звонка в скорую помощь. Медработники не отреагировали на вызов и не прибыли к семье, что привело к трагедии.