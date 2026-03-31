Интрига ЮГК, падение «Полюса» и долг «Селигдара» — риски золотодобытчиков

Несмотря на падение котировок и потенциальное увеличение налогов, акции «Полюса» остаются привлекательными, полагает ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев. Даже при текущих ценах на золото «Полюс» интересен на горизонте года, по мультипликаторам бумаги недооценены на 30−40%. По итогам четвертого квартала 2025 года компания может выплатить дивиденд в размере 57 ₽ на акцию, что дает совокупную годовую дивидендную доходность около 10%, отметил он.
«Полюс» — один из фаворитов как в секторе металлургии, так и по рынку в целом, соглашается аналитик «Альфа-Инвестиций» Дарья Федорова. Это обусловлено позитивным прогнозом по ценам на золото, а также потенциальным ослаблением рубля.
Существенный недостаток акций «Селигдара» — высокий долг, половина которого номинирована в золоте и серебре, что приводит к его переоценке при росте цен на драгметаллы. Таким образом, компания не выиграет от роста цен. В то же время облигации эмитента — хороший вариант для диверсификации без кредитного риска, рассказала эксперт на Радио РБК.
Главная интрига в бумагах «Южуралзолота» (ЮГК) — кто будет новым собственником и какова дальнейшая стратегия компании. Бумаги этого эмитента несут самые большие риски, резюмировал Ахмед Алиев.