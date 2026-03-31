Интрига ЮГК, падение «Полюса» и долг «Селигдара» — риски золотодобытчиков

Несмотря на падение котировок и потенциальное увеличение налогов, акции «Полюса» остаются привлекательными, полагает ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев. Даже при текущих ценах на золото «Полюс» интересен на горизонте года, по мультипликаторам бумаги недооценены на 30−40%. По итогам четвертого квартала 2025 года компания может выплатить дивиденд в размере 57 ₽ на акцию, что дает совокупную годовую дивидендную доходность около 10%, отметил он.