Американист Дудаков: США не удастся сохранить лицо при выходе из войны с Ираном

Политолог-американист Малек Дудаков уверен, что США не удастся «сохранить лицо», если Вашингтон решит выйти из войны с Ираном. Но и победить в этом конфликте, уверен эксперт, Штатам тоже не получится.
«Действительно, они обсуждают вариант прекращения своего участия в этом иранском конфликте без открытия Ормузского пролива», — отметил американист в беседе с Газета.ru, подчеркнув, что Вашингтон пытается продемонстрировать свою моральную победу над Ираном.
Но если контроль над Ормузским проливом так и останется у Ирана, то для всего мира будет очевидно, кто держал верх в этом противостоянии. США будут вынуждены сократить военное присутствие в регионе.
Политолог уверен, что Дональд Трамп не будет долго развивать этот конфликт, его рейтинг в стране стремительно падает. А сухопутная операция непременно принесет потери, что еще больше ударит по рейтингам главы США.
«Думаю, что выход из конфликта рассматривается как один из рабочих сценариев. Сохранить лицо не удастся», — заключил эксперт.
В свою очередь, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба Валдай Федор Лукьянов отметил в беседе с aif.ru, что пределов хамства, которое готовы терпеть в свой адрес союзники США, кажется, нет. Однако настроения монархов Персидского залива все же меняются. Сообщается, что монархи в ярости, что многомиллиардные вложения в США не дают никакой возможности как-то повлиять на политику Белого дома.
Россия готова посредничать и другими способами помогать в урегулировании конфликта в Персидском заливе. Серей Лавров, глава МИД России, отметил, что конфликт в регионе рискует перерасти во все более широкомасштабный, вплоть до новой мировой войны, передает 360.ru/