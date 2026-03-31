МЧС распространило предупреждение об аномальной жаре в Москве до 5 апреля

Аномальное тепло затронет не только столицу, но и Московскую, Владимирскую, Калужскую, Рязанскую, Смоленскую, Тульскую, Костромскую и Ивановскую области. В первый день апреля на юге и западе Центрального федерального округа ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами, на остальной территории — преимущественно без осадков. Ночью температура опустится от 1 до 8 градусов тепла, на севере и северо-востоке возможны заморозки до минус 4, днём воздух прогреется до 12−19 градусов.