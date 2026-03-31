Ливанов и Энтин потребовали 11 млн рублей с «Цирка чудес»

Ранее ирланский бар в Шереметьево оштрафовали на два миллиона рублей за незаконное использование образа популярной мягкой игрушки Ждуна. По мнению правообладателя, бар использовал образ Ждуна в коммерческих целях, что привело к судебному иску с требованием компенсации в размере около четырёх миллионов рублей.