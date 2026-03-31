Солнечный камень в моде: калининградский Янтарный комбинат покорил китайский подиум

Калининградский янтарный комбинат впервые вывел на международный уровень коллекцию одежды с элементами янтаря, представленную на фестивале российских дизайнеров в китайском Ханчжоу, сообщила пресс‑служба предприятия. Дизайнеры специально создали новую линию, вдохновлённую китайской культурой, где самоцвет стал декоративным акцентом на воротниках, манжетах, пуговицах и аксессуарах.
Для показа подготовили 15 комплектов, где мастера использовали около трёх килограммов янтаря, а центральным экспонатом стало вечернее платье, собранное вручную из 1 300 каменных элементов. Комбинат планирует развивать зарубежные проекты и дальше, укрепляя сотрудничество с зарубежными партнерами и расширяя аудиторию поклонников янтарной моды.