В ОП посоветовали Дерипаске поработать на шестидневке по 12 часов в день на заводе

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб во вторник, 31 марта, выступил с резкой критикой предложения бизнесмена Олега Дерипаски о введении шестидневной рабочей недели и 12-часового рабочего дня. Он считает, что для того, чтобы понять реальные последствия такого графика, предпринимателю самому следует проработать в качестве простого рабочего на своих же заводах, причем не менее года-двух.