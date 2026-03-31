В ОП посоветовали Дерипаске поработать на шестидневке по 12 часов в день на заводе

Заместитель секретаря Общественной палаты России Владислав Гриб во вторник, 31 марта, выступил с резкой критикой предложения бизнесмена Олега Дерипаски о введении шестидневной рабочей недели и 12-часового рабочего дня. Он считает, что для того, чтобы понять реальные последствия такого графика, предпринимателю самому следует проработать в качестве простого рабочего на своих же заводах, причем не менее года-двух.
— Я категорически против предложения Дерипаски о шестидневной рабочей неделе и 12-часового рабочего дня. Предлагаю ему поработать год-два на своих заводах простым рабочим и почувствовать на себе лично этот график и режим работы, — заявил общественник.
Он подчеркнул, что любые переработки должны быть добровольными и оплачиваться в двойном размере, как того требуют нормы трудового законодательства. Гриб также напомнил, что Конституция России как социального государства гарантирует право на труд и отдых, а также обеспечивает достойную жизнь, охрану труда и здоровья граждан, передает ТАСС.
Председатель думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в свою очередь отметил, что у предложения предпринимателя Дерипаски нет никаких перспектив. Подобные вопросы сейчас не обсуждаются.