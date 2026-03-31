Синоптик Ильин: наводнения ожидаются сразу в трех регионах центральной России

Cиноптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что паводки в Калужской, Московской и Рязанской областях развиваются этой весной особо стремительно. Причина — быстрое таяние снега из-за теплой погоды.
В Московской области из-за грядущего половодья объявили оранжевый уровень опасности. Синоптик отметил, что в дальнейшем многое будет зависеть от того, как будут устраняться заторы льда на реках.
Особую тревогу вызывает пойма реки Ока, на берегах много населенных пунктов и низменных мест, которые будут подтопляться. Это территории в Рязанской, Московской и Калужской областях.
— Теплая погода в Москве сохранится почти до конца недели, местами температура воздуха будет достигать +20 градусов, — сообщил aif.ru синоптик.
В первую неделю апреля столбики термометров будут подниматься до +15…+20 градусов. В ночные часы до +4…+8 градусов.
31 марта температура в Москве побила рекорд дня, который установился в 2007 году, воздух в столице прогрелся до +17,5, сообщает Газета.ru.
А 3 апреля в Москве ожидается дождь. После чего температура будет несколько понижаться. 5 апреля ожидается погода без осадков, но температура будет находиться уже в пределах +10…+15 °С, пишет Rt.