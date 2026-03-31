Студенты медколледжа БФУ встретились с руководством Онкологического центра

В Онкологическом центре Калининградской области прошла встреча с будущими специалистами — студентами медицинского колледжа БФУ им.

Канта, которые проходят практику на базе учреждения.

Сотрудники центра рассказали ребятам об особенностях работы в разных отделениях, условиях труда, уровне зарплаты и возможностях трудоустройства. Исполняющий обязанности главного врача Степан Миракян отметил, что студенты проявляют живой интерес к учреждению и активно задают вопросы о профессиональной деятельности.

«Такие встречи — важный шаг в формировании кадрового потенциала и привлечении молодых специалистов в систему здравоохранения региона», — прокомментировал Миракян.

По итогам встречи несколько студентов выразили желание рассмотреть трудоустройство в Онкологическом центре после прохождения аккредитации.