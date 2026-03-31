КСИР заявил об ударе по военным США на базе Эль-Хардж в Саудовской Аравии

«Место дислокации экипажей воздушного отряда США, базирующегося на базе Эль-Хардж в Саудовской Аравии, стало целью совместной операции с использованием беспилотников и ракет», — говорится в сообщении, которое приводит иранская гостелерадиокомпания.
По данным военных, в результате более 200 военнослужащих армии США были убиты или ранены. При этом большая часть военные — это пилоты американских истребителей, утверждают в КСИР.
Ранее КСИР сообщил, что исламское сопротивление в Ираке впервые использовало мощнейшую ракету «Шаиб-12» для ударов по объектам Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.