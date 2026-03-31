Власти предложили сроки до пяти лет за незаконный майнинг криптовалюты

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается наказание в виде штрафов до 2 млн руб. и сроков до пяти лет лишения свободы за незаконный майнинг криптовалюты, следует из документа, опубликованного в системе обеспечения законодательной деятельности. Законопроект подготовлен правительством.
Майнингом криптовалюты в России, согласно данным Федеральной налоговой службы, основанным на экспертных оценках, «могут заниматься около 50 000 субъектов», включая и физлиц, и юрлиц, указано в пояснительной записке к законопроекту. В то же время в реестр лиц, осуществляющих майнинг, на данный момент включено только 1489 субъектов, указывают авторы документа.
«Приведенная статистика позволяет сделать вывод об актуальности установления уголовной ответственности в отношении лиц, незаконно осуществляющих майнинг цифровой валюты», — отмечается в пояснительной записке.
