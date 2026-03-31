В СПЧ заявили, что за сталкинг нужно ввести уголовную ответственность

В России могут ввести ответственность за сталкинг. Председатель Национального антикоррупционного комитета, член СПЧ Кирилл Кабанов поддерживает инициативу, но с дополнением — нужно ужесточить наказание.
Пока в качестве санкции хотят вести штрафы, но по мнению Кирилла Кабанова, этой меры не хватит, чтобы остановить преследователей.
— Нужно запускать поэтапный механизм: сначала судебные запреты, затем штрафы, потом уголовное преследование, — говорит он Life.ru.
Уголовная ответственность необходима, так как последствия сталкинга тяжелы. И исходя из тяжести последствий стоит назначать наказание.
Сталкинг — это не только страх, но и тяжелые психологические травмы. Обсуждение темы о введении ответственности за сталкинг длится уже два года, но пока мер для реальной защиты жертв не введено. Проблему расценивают как бытовое преступление.
Порядка 80% случаев сталкинга начинаются с изучения открытых данных жертвы, пишет Газета.ru.
Ранее, в Нижнекамске суд вынес условный приговор 30-летнему мужчине, который два года преследовал свою бывшую возлюбленную. мужчина взломал облачные сервисы женщины, распространил ее личные данные, установил прослушивающие устройства в квартире и совершил действия сексуального характера, передает aif.ru.